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إغلاق ميناء العريش بسبب شدة الرياح

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:13 م
إغلاق ميناء العريش بسبب شدة الرياح ميناء العريش
العريش ـ محمد حسين

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أوضحت بيانات غرفة عمليات محافظة شمال سيناء أنه تم تلقى إخطار بإغلاق ميناء العريش أمام حركة السفن ومراكب الصيد نظرا للظروف الجوية وارتفاع امواج البحر الناتجة عن اشتداد الرياح.

كما تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن  بالعريش والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء وبئر العبد ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة هذه الظروف الجوية.

وجدد مجلس مدينة العريش دعوته للأهالى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأعمدة والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لسلامة الأهالي، والتواصل المباشر مع مجلس المدينة  في حال وجود أي شكوى من الأمطار.







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اليوم السابع بلس




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