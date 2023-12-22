إصابة 4 مواطنين فى انقلاب تروسيكل على مدخل الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة مدخل محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إنقلاب مركبة تروسيكل بمدخل المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين كانوا يستقلونها بكدمات وكسور، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة مديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة تروسيكل على مدخل محافظة الأقصر شمالاً، وتبين إصابة كل من "محمد عبد الرسول" 40 سنة، و"على عبد الرسول" 35 سنة، و"عمرو موسي" 30 سنة، والطفلة "مريم رمضان" 6 سنوات، مصابين بكدمات وكسور طفيفة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت منطقة العديسات بحرى بمدينة الطود شرق الأقصر، اليوم الأحد، إصابة 7 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ميكروباص على طريق العديسات بمدينة الطود شرق المحافظة، مما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بكدمات وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.