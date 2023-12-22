إصابة 20 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بعمود إنارة فى أسيوط

أصيب 20 شخصا في حادث وقع اليوم الجمعة إثر اصطدام أتوبيس سرفيس بعامود إنارة بمدينة أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كان مدير أمن أسيوط قد تلقي اخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد وقوع حادث اصطدام أتوبيس سرفيس بعامود إنارة بالقرب من مسجد عمر مكرم ووجود مصابين.

وبالإنتقال والإسعاف وقوة من ضباط مباحث قسم أول أسيوط تبين صحة البلاغ وتبين من المعاينة والفحص اصطدام أتوبيس رقم 6237 ي س ج بعامود إنارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخص بإصابات مختلفة ما بين جروح وكسور وكدمات وتم نقل المصابين إلى مستشفى اسيوط الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات اللازمة.