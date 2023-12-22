اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 11:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الصف

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 10:04 ص
إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الصف ارشيفية - دراجة نارية
عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى الصف لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
 
وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الصف  ،  انتقل رجال الاسعاف الى المكان و تبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 






زحام مرورى

سيارات الاسعاف

اخبار الحوادث

الصف




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