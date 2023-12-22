إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى الصف

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى الصف لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الصف ، انتقل رجال الاسعاف الى المكان و تبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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