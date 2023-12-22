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إصابات فى صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلى إثر عملية دهس بقرية برطعة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 11:00 ص
إصابات فى صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلى إثر عملية دهس بقرية برطعة قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع إصابات فى صفوف جنود، إثر عملية دهس فى قرية برطعة، اليوم الجمعة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "الإصابات طفيفة وتم تحييد منفذ الحادث".

في سياق أخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ 77 من العدوان على قطاع غزة.

واستشهد شاب في قصف طائرات استطلاع إسرائيلية لدراجة هوائية كان يقودها في خان يونس، جنوب القطاع، فيما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف جباليا شمال القطاع.

 

 







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