اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون الصليب الأحمر بـ10 ملايين شيكل تعويضا.. اعرف السبب

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 06:58 م
إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون الصليب الأحمر بـ10 ملايين شيكل تعويضا.. اعرف السبب تظاهرات فى اسرائيل
وكالات

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أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، برفع عائلات رهينتين محتجزين وأربعة مواطنين إسرائيليين، أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية، دعوى قضائية على اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعدم استعمال صلاحياتها.
 
وأوضحت الصحيفة: "رفعت عائلات رهينتين محتجزين وأربعة مواطنين إسرائيليين، أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية، دعوى قضائية تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) بدفع 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار) لعدم استعمال صلاحياتها.
 

و أشارت الصحيفة إلى أن قصص الرهائن المحررين عن الجوع ونقص الأدوية والتعذيب في الأسر تسببت في موجات من السخط بين الإسرائيليين تجاه الصليب الأحمر.

وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الوضع: "نحن منظمة إنسانية محايدة تعمل بموافقة الجانبين، ويسرنا أننا ساعدنا في إطلاق سراح 109 رهائن، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان جمع شمل المزيد من الأسر ولقاء أطفالها".
 

 







الفصائل الفلسطينية

الرهائن الاسرائيلية

الصليب الاحمر

اخبار العالم




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