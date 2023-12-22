اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 03:32 م
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إزالة 409 حالات إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بمراكز البحيرة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 03:04 م
إزالة 409 حالات إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بمراكز البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
 
وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق .
 
وأسفرت تلك الحملات عن رفع 409 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك بمراكز دمنهور والدلنجات  وابوحمص 
وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لإتخاذ شئونها.
 
 
 
 
 






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