أخبار مصر.. الرئيس السيسى يناقش مع ماكرون الوضع بغزة ويؤكدان أهمية تجنب توسيع الصراع

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها تلقى الرئيس السيسى مكالمة هاتفية منظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلالها الوضع بغزة حيث أكدا على أهمية تجنب توسيع الصراع.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يؤكد لـ"ماكرون" ضرورة وقف العمليات العسكرية فى غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق.. والزعيمان يشددان على أهمية تجنب توسيع الصراع بالمنطقة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون".



أمريكا تجني حصاد العدوان الإسرائيلى على غزة.. مخاطر الإرهاب الداخلى تتزايد.. "FBI" يرصد 1800 بلاغ منذ بدء الحرب.. مؤسسات يهودية تواجه 200 هجوم فى 48 ساعة.. مسئول يحذر من الذئاب المنفردة.. واستهداف متزايد للساسة تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا فى جرائم الإرهاب الداخلى الذى يشمل حوادث الكراهية ومعادة السامية والإسلاموفوبيا منذ بداية الحرب الإسرائيلية الوحشية فى قطاع غزة، وتصاعد الأصوات الرافضة للدعم الأمريكى غير المشروط لتل أبيب، وكشفت المدعية العامة الأمريكية عن أرقام صادمة بشأن الحوادث.



مسح مربعات سكنية شمال وجنوب غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف جنونى على جباليا وخانيونس.. زوارق الاحتلال تجدد قصفها العنيف على رفح .. تل أبيب تقرر سحب لواء جولاني بعد 60 يوما من القتال وتكبده خسائر فادحة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في غزة وإبادة مربعات سكنية بالكامل في شمال وجنوب القطاع خلال الساعات الماضية، ما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ 77 على التوالي.



فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الزيتون وجرافة بخان يونس أعلنت فصائل فلسطينية، في خبر عاجل، استهدفهم دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الزيتون بغزة وقصف حشودا عسكرية إسرائيلية جنوبي دير البلح، كما استهدفوا جرافة للاحتلال شرق مدينة خان يونس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.



القاهرة الإخبارية: وصول 21 مصابا من غزة و250 مزدوجى الجنسية لمعبر رفح أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بوصول 21 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر، ووصول 250 من حامل الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح.



عاصفة تتسبب في تعطل حركة القطارات في شمال ألمانيا تسببت عاصفة اجتاحت شمال أوروبا في تعطل حركة بعض خطوط السكة الحديد في ألمانيا، وأودت بحياة امرأة في بلجيكا.



الرئيس السيسى يناقش مع ماكرون الوضع بغزة ويؤكدان أهمية تجنب توسيع الصراع تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".



ماكرون يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة انتخابه رئيساً لمصر لفترة رئاسية جديدة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



نشاط رياح غدا وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، السبت، طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.



إغلاق ميناء العريش بسبب شدة الرياح أوضحت بيانات غرفة عمليات محافظة شمال سيناء أنه تم تلقى إخطار بإغلاق ميناء العريش أمام حركة السفن ومراكب الصيد نظرا للظروف الجوية وارتفاع امواج البحر الناتجة عن اشتداد الرياح.



الجارديان: محمد صلاح سابع أفضل لاعب فى العالم 2023 وهالاند فى الصدارة كشفت صحيفة " الجارديان " البريطانية عن قائمتها الخاصة لترتيب أفضل 100 لاعب في العالم 2023 الذى تصدرها النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.



حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف تنشر عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر يناير 2024 شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:



الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أوراوا 2/1 فى مونديال الأندية انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وأوراوا الياباني المُقامة حالياً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.



ارتفاع ضحايا زلزال الصين لـ148 قتيلا و781 مصابا قالت السلطات المحلية في الصين، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي ضرب شمال غربي الصين، ارتفعت إلى 117 شخصا في مقاطعة قانسو، ليصل العدد الإجمالي للضحايا في مقاطعتي قانسو وتشينجهاي إلى 148.



جمعية فلكية: اليوم بداية فصل الشتاء 2023- 2024 يحدث الانقلاب الشتوي اليوم الجمعة 22 ديسمبر عند الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ( والذي يستمر 89 يوماً) والانقلاب الصيفي في النصف الجنوبي .



خريطة التحويلات المرورية مع غلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو 10 أيام أجرت الإدارة العامة للمرور الجيزة، بدء من اليوم الجمعة تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير كوبري 15 مايو مع غلق مطالع ومنازل الكوبري امام حركة السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء أعمال التطوير فى المدة المحددة لها.



الإسكان: 85% نسبة تنفيذ 2040 شقة بأكتوبر والتسليم في يونيو 2024 "صور" تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر.



أسعار الذهب اليوم الجمعة تفتح على تراجع وعيار 21 يسجل 2995 جنيها للجرام عادت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، للتراجع مسجلة انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 أقل من 3 آلاف جنيه للجرام، وسجلت أعيرة الذهب المختلفة 18 و 24 و 14 انخفاضًا طفيفًا في التداولات الفورية خلال تعاملات الجمعة 22 ديسمبر 2023.



3 مواجهات جمعت الأهلى مع أندية اليابان قبل مواجهة أوراوا.. اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم مع فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بالسعودية.



أرقام كولر مع الاهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى.. إنفو جراف يدخل الأهلي في الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة الموافق 22 /12 /2023 اختبارا قويا حينما يواجه أوراوا الياباني على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم.



روبى فاولر: محمد صلاح سيذهب للدورى السعودى يعتقد روبى فاولر أسطورة نادى ليفربول الإنجليزى أن مستوى كرة القدم فى الدورى السعودى يمكن مقارنته بأعلى الدوريات الأوروبية، متوقعا رحيل المصرى محمد صلاح إليه فى الصيف المقبل.



صادرات مصر لأكبر 5 دول تتجاوز 10 مليارات دولار خلال عام 2023.. المركزى للمحاسبات يكشف: 3 دول عربية تتصدر القائمة بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و484 مليون دولار.. واللؤلؤ والنحاس والفواكه أهم السلع كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة أكبر 5 دول استقبالا للصادرات المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 10 مليارات و27 مليون دولار خلال العام الجاري، بينما كانت نحو 9 مليار و301 مليون دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 725 مليون و371 ألف دولار.