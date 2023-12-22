أخبار مصر.. أسعار الذهب اليوم تفتح على تراجع وعيار 21 يسجل 2995 جنيها للجرام

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها أن أسعار الذهب اليوم الجمعة فتحت اليوم الجمعة على تراجع وعيار 21 يسجل 2995 جنيها للجرام.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

ارتفاع ضحايا زلزال الصين لـ148 قتيلا و781 مصابا

قالت السلطات المحلية في الصين، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي ضرب شمال غربي الصين، ارتفعت إلى 117 شخصا في مقاطعة قانسو، ليصل العدد الإجمالي للضحايا في مقاطعتي قانسو وتشينجهاي إلى 148.

جمعية فلكية: اليوم بداية فصل الشتاء 2023- 2024

يحدث الانقلاب الشتوي اليوم الجمعة 22 ديسمبر عند الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة وستكون الشمس ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ( والذي يستمر 89 يوماً) والانقلاب الصيفي في النصف الجنوبي .

خريطة التحويلات المرورية مع غلق مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو 10 أيام

أجرت الإدارة العامة للمرور الجيزة، بدء من اليوم الجمعة تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير كوبري 15 مايو مع غلق مطالع ومنازل الكوبري امام حركة السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء أعمال التطوير فى المدة المحددة لها.

الإسكان: 85% نسبة تنفيذ 2040 شقة بأكتوبر والتسليم في يونيو 2024 "صور"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تفتح على تراجع وعيار 21 يسجل 2995 جنيها للجرام

عادت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، للتراجع مسجلة انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 أقل من 3 آلاف جنيه للجرام، وسجلت أعيرة الذهب المختلفة 18 و 24 و 14 انخفاضًا طفيفًا في التداولات الفورية خلال تعاملات الجمعة 22 ديسمبر 2023.

3 مواجهات جمعت الأهلى مع أندية اليابان قبل مواجهة أوراوا.. اليوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم مع فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بالسعودية.

أرقام كولر مع الاهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى.. إنفو جراف

يدخل الأهلي في الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة الموافق 22 /12 /2023 اختبارا قويا حينما يواجه أوراوا الياباني على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي يُسدل الستار عليها اليوم.

روبى فاولر: محمد صلاح سيذهب للدورى السعودى

يعتقد روبى فاولر أسطورة نادى ليفربول الإنجليزى أن مستوى كرة القدم فى الدورى السعودى يمكن مقارنته بأعلى الدوريات الأوروبية، متوقعا رحيل المصرى محمد صلاح إليه فى الصيف المقبل.

صادرات مصر لأكبر 5 دول تتجاوز 10 مليارات دولار خلال عام 2023.. المركزى للمحاسبات يكشف: 3 دول عربية تتصدر القائمة بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و484 مليون دولار.. واللؤلؤ والنحاس والفواكه أهم السلع

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة أكبر 5 دول استقبالا للصادرات المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 10 مليارات و27 مليون دولار خلال العام الجاري، بينما كانت نحو 9 مليار و301 مليون دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 725 مليون و371 ألف دولار.

الشتاء بدأ رسمياً.. اليوم بداية الانقلاب الشتوى بالنصف الشمالى للكرة الأرضية والفصل يستمر 3 أشهر.. البحوث الفلكية: اليوم أقصر نهار وأطول ليل فى السنة وساعات الليل تصل 14 ساعة.. وهذا موعد فصول السنة عام 2024

بدأ فصل الشتاء رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، حيث حدث الإنقلاب الشتوي اليوم الجمعة 22 ديسمبر، ومعها يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.