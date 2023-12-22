أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 3 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 22-12-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، بقيمة 35 جنيهًا ليتجاوز عيار 21 مستويات 3 آلاف جنيها للجرام، وسجل عيار 24 قيمة 3463 جنيها، وإقرار مجلس النواب اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار.



أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 فى مصر عاودت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، الارتفاع بقيمة 35 جنيهًا لتسجل مستويات تتجاوز 3 آلاف جنيها للجرام من عيار 21، وسجل عيار 24 قيمة 3463 جنيها، وعيار 21 سجل 3030 جنيها، وعيار 18 سجل 2597 جنيها، وعيار 14 سجل 2020 جنيها، والجنيه الذهب 24240 جنيها. عاودت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، الارتفاع بقيمة 35 جنيهًا لتسجل مستويات تتجاوز 3 آلاف جنيها للجرام من عيار 21، وسجل عيار 24 قيمة 3463 جنيها، وعيار 21 سجل 3030 جنيها، وعيار 18 سجل 2597 جنيها، وعيار 14 سجل 2020 جنيها، والجنيه الذهب 24240 جنيها.

وتتحرك أسعار الذهب العالمي، في نطاقات محدودة في ظل ضعف الزخم في الأسواق المالية بسبب تراجع أحجام التداول في موسم العطلات الذي يبدأ الأسبوع القادم، من جهة أخرى نجد أن الذهب يحافظ على مكاسبه فوق المستوى 2000 دولار للأونصة للأسبوع الرابع على التوالي.



وزارة التعاون: إقرار اتفاقية لتمويل بنك كورى تصنيع وتوريد 40 قطارا للمترو كشفت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار، والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة، يأتي ذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030. كشفت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار، والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة، يأتي ذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.

ووافق مجلس النواب بالجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامي للتنمية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.



تطوير المناطق الصناعية وزير الصناعة: تقدم أعمال تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد زار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستعرض مع قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر. زار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستعرض مع قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر.

استعرض "سمير"، مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و"هو") بمحافظة قنا و(غرب جرجا وغرب طهطا) بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي، والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاقدت مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليارات جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.