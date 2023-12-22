آثار الإسكندرية: غرفة عمليات لمتابعة الطقس والمناطق الأثرية لم تتأثر بالأمطار

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة هطول غزيرة على أنحاء متفرقة بالمحافظة، وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وحركة نشاط للرياح بالتزامن مع أول أيام فصل الشتاء.

وأعلنت منطقة آثار الإسكندرية عن تشكيل غرفة عمليات، برئاسة محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، لمتابعة سقوط الأمطار، بناء على تعليمات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لمدير عام آثار الإسكندرية، لمتابعة النوات طوال السنة، والتنسيق مع الأجهزة المحلية ورفع مياة الأمطار من أعلى أسطح المناطق الأثرية أولا بأول.

وأكد مدير عام آثار الإسكندرية لـ"اليوم السابع"، أن المناطق الأثرية بالمحافظة لم تتأثر بهطول الأمطار الغزيرة اليوم، وأن هناك متابعة بجميع المناطق الأثرية بالمحافظة من خلال اللجنة المفعلة طوال السنة، بعضوية كل من مديرعام منطقة وسط ومدير عام منطقة شرق ومدير عام منطقة غرب ومدير منطقة أبو مينا والمشرف العام على قلعة قايتياى لرصد حالة المواقع والمبانى، واتخاذ كل ما يلزم لحماية المواقع الأثرية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة.