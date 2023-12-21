اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 04:03 ص
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15 صورة ترصد الفرحة بافتتاح حديقة حيوان الأطفال بالزقازيق والتذكرة بـ5 جنيهات

الخميس، 21 ديسمبر 2023 04:00 ص
15 صورة ترصد الفرحة بافتتاح حديقة حيوان الأطفال بالزقازيق والتذكرة بـ5 جنيهات فرحة الاطفال
الشرقية - فتحية الديب

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" اليوم، أجواء البهجة والفرحة على وجوه الأطفال داخل حديقة حيوانات الأطفال بعد افتتاحها داخل مقر حديقة الزقازيق العامة.

وقال المهندس أيمن لطفى صقر، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إنه تم إنشاء حديقة طفل جديدة بحديقة الحيوان بالزقازيق هى عبارة عن حديقة حيوان مصغرة للأطفال، تحتوى على حصان صغير من سلالة الأقزام هادئ الطباع وحيوانات أليفة منطلقة تلهو معها الأطفال ولا تضرهم مثل الغزال والماعز الفرنساوى ولاما "حيوان أكبر من الأغنام" هادئ الطبع واليف يستطيع الطفل اللعب معه دون خوف

يذكر أن حديقة الحيوانات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تعتبر أشهر متنزه لأهالى المحافظة وتبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات فقط،تم انشائها عام 1999 ميلادية، وتبلغ مساحتها خمسة أفدنة، وتضم أكثر من 25 نوعا من الحيوانات منها 4 أنواع من القرود، تستقبل الزائرين من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، مقابل مشاهدة الحيوانات بالحديقة واستخدام الألعاب وتضم ألعاب للأطفال كما تضم بحيرتين صغيرتين أحدهما لفرس النهر والأخرى للبجع وبحيرة للتماسيح وبيت سيد قشطة وأقفاص النعام والبجع والبط والطاووس.

طفل-يلتقط-صورة-مع-النسر
طفل يلتقط صورة مع النسر

 

طفل-يناول-الطعام-للحيوانات
طفل يناول الطعام للحيوانات

 

طفلة-تحمل-سلحفاة
طفلة تحمل سلحفاة

 

طفلة-تلاعب-الماعز-اشرف
طفلة تلاعب الماعز اشرف

 

طفلة-تلتقط-صورة-تذكارية-مع-السحفاة
طفلة تلتقط صورة تذكارية مع السحفاة

 

طلاب-مدرسة-الكيلانى-الاعدادية-اثناء-التنزه-فى-حديقة-الطفل-داخل-حديقة-حيوانات-الزقازيق
طلاب مدرسة الكيلانى الاعدادية اثناء التنزه فى حديقة الطفل داخل حديقة حيوانات الزقازيق

 

فرحة-الاطفال
فرحة الاطفال

 

الاطفال-مع-النسر
الاطفال مع النسر

 

الام-ترضع-صغيرتها
الام ترضع صغيرتها

 

الام-وصغيرتها-دليلة
الام وصغيرتها دليلة

 

البسمة-تعلو-وجه-الطلاب
البسمة تعلو وجه الطلاب

 

البهجة-تعلو-وجه-الاطفال
البهجة تعلو وجه الاطفال

 

اللاما-تفاجا-الاطفال-اثناء-التقاط-صورة-تذكارية
اللاما تفاجا الاطفال اثناء التقاط صورة تذكارية

 

طفل-يحمل-سلحفاة
طفل يحمل سلحفاة

 

طفل-يلتقط-صورة-تذكارية-مع-النسر
طفل يلتقط صورة تذكارية مع النسر

 







حديقة حيوان الأطفال

حديقة حيوان الزقازيق

محافظة الشرقية

افتتاح حديقة حيوان الاطفال بالشرقية

ايمن لطفى مدير عام حديقة الحيوان




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