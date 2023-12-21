15 صورة ترصد الفرحة بافتتاح حديقة حيوان الأطفال بالزقازيق والتذكرة بـ5 جنيهات

رصدت كاميرا "اليوم السابع" اليوم، أجواء البهجة والفرحة على وجوه الأطفال داخل حديقة حيوانات الأطفال بعد افتتاحها داخل مقر حديقة الزقازيق العامة.

وقال المهندس أيمن لطفى صقر، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إنه تم إنشاء حديقة طفل جديدة بحديقة الحيوان بالزقازيق هى عبارة عن حديقة حيوان مصغرة للأطفال، تحتوى على حصان صغير من سلالة الأقزام هادئ الطباع وحيوانات أليفة منطلقة تلهو معها الأطفال ولا تضرهم مثل الغزال والماعز الفرنساوى ولاما "حيوان أكبر من الأغنام" هادئ الطبع واليف يستطيع الطفل اللعب معه دون خوف

يذكر أن حديقة الحيوانات بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تعتبر أشهر متنزه لأهالى المحافظة وتبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات فقط،تم انشائها عام 1999 ميلادية، وتبلغ مساحتها خمسة أفدنة، وتضم أكثر من 25 نوعا من الحيوانات منها 4 أنواع من القرود، تستقبل الزائرين من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، مقابل مشاهدة الحيوانات بالحديقة واستخدام الألعاب وتضم ألعاب للأطفال كما تضم بحيرتين صغيرتين أحدهما لفرس النهر والأخرى للبجع وبحيرة للتماسيح وبيت سيد قشطة وأقفاص النعام والبجع والبط والطاووس.