10 معلومات عن تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تشهد محافظة الفيوم الخميس القادم الظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح يوم الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون وإليكم 10 معلومات عن تعامد الشمس:

1. ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 على يد الدكتور مجدى فكرى الأستاذ بكلية السياحة بجامعة قناة السويس وعدد من الباحثين

2. الظاهرة تتكرر على معبد قصر قارون فى الحادى والعشرون من ديسمبر كل عام.

3. يبدأ التعامد مع شروق الشمس التى توافق غدا الساعة 6 و46 ويستمر قرابة 25 دقيقة.

4. أشعة الشمس تتعامد على المقصورة الرئيسية واليسرى فى قدس الأقداس فقط ولا تتعامد الشمس على المقصورة اليمنى وتضم الإله «سوبك» حيث تشرق الشمس وفقا لعقيدتهم على الأحياء فقط.

5. ويقع المعبد على الجانب الجنوبى الغربى لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية وعمره 7 آلاف سنة.

6. ويتكون المعبد من 3 صالات يتقدمهم قدس الأقداس، ثم سلم على الجانب الأيمن، وأخرى على اليسار، للوصول للدور العلوى.

7. طول المعبد 35 متر، وعرضه 19 مترا، بارتفاع 13 مترا، ومبنى من الحجر الجيرى.

8. يضم المعبد ما يقرب من مائة حجرة، تم إنشاؤها لتستخدم فى تخزين الحبوب والغلال، واستخدامات كهنة المعبد فى هذا الوقت.

9. يضم المعبد العديد من المتاهات والسراديب، كما يتزين سقفه بنقوش «الإله سوبك».

10. معبد قصر بُنى خصيصًا لعبادة الإلهين «سوبك» و«ديونيسيوس» إله الخمر والحب عند الرومان.