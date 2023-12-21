اليوم السابع
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وزير الخارجية يؤكد ضرورة تأمين الملاحة البحرية فى البحر الأحمر

الخميس، 21 ديسمبر 2023 12:25 م
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تأمين الملاحة البحرية فى البحر الأحمر جانب من المؤتمر الصحفى
كتب أحمد جمعة - تصوير خالد كامل

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أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية أن تكون الملاحة في البحر الأحمر آمنة، موضحا أنه تشاور حول ما طرح بتشكيل قوى بحربة مشتركة لبحث تأمين  الملاحة فى البحر الأحمر. 
 
 
وأوضح وزير خارجية بريطانيا في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري، أن بلاده مهتمة بإرسال الأمم والاستقرار في الممرات المائية، محذرا من التصعيد الراهن في منطقة البحر الأحمر مما يهدد حركة التجارة.
 
وزير الخارجية الأمريكى (1)
وزير الخارجية الأمريكى 
 
وزير الخارجية الأمريكى (2)
وزير الخارجية المصري سامح شكرى

 

وزير الخارجية الأمريكى (3)
لقاء سامح شكرى ووزير الخارجية الأمريكى 

 

 

وزير الخارجية الأمريكى (4)
سامح شكرى

 

 

وزير الخارجية الأمريكى (5)
ديفيد كاميرون وزير الخارجية الأمريكى 

 

 

وزير الخارجية الأمريكى (6)
كلمة وزير الخارجية الأمريكى

 

 

وزير الخارجية الأمريكى (7)
ديفيد كاميرون وزير الخارجية الأمريكى 

 

 







سامح شكرى

البحر الاحمر

الملاحة في البحر الأحمر

وزير خارجية بريطانيا




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