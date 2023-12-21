وزير الخارجية يؤكد ضرورة تأمين الملاحة البحرية فى البحر الأحمر

كتب أحمد جمعة - تصوير خالد كامل

أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية أن تكون الملاحة في البحر الأحمر آمنة، موضحا أنه تشاور حول ما طرح بتشكيل قوى بحربة مشتركة لبحث تأمين الملاحة فى البحر الأحمر.

وأوضح وزير خارجية بريطانيا في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري، أن بلاده مهتمة بإرسال الأمم والاستقرار في الممرات المائية، محذرا من التصعيد الراهن في منطقة البحر الأحمر مما يهدد حركة التجارة.



وزير الخارجية الأمريكى



وزير الخارجية المصري سامح شكرى



لقاء سامح شكرى ووزير الخارجية الأمريكى



سامح شكرى



ديفيد كاميرون وزير الخارجية الأمريكى



كلمة وزير الخارجية الأمريكى