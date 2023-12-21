اليوم السابع
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وزير الإسكان يتفقد مركز التحول الرقمى بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 04:44 م
وزير الإسكان يتفقد مركز التحول الرقمى بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة وزير الإسكان في مدينة أسوان الجديدة
كتب أحمد حسن

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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز التحول الرقمى، الذى تم تنفيذه بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة، حيث أوضح الوزير، أن تنفيذ هذا المركز يأتى فى إطار تنفيذ وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لخطة الدولة للتحول الرقمي.
 
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، عن آلية العمل بمركز التحول الرقمى، حيث أوضح، أنه تم وضع خطة لتدريب موظفي جهاز المدينة ورفع كفاءتهم، للتحول من النظام الورقى إلى الاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة (الرقمية)، كما تمت الأرشفة الإلكترونية لملفات بعض الإدارات، وجار استكمال الأرشفة الإلكترونية لباقي إدارات الجهاز.
 
 






وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

محافظه أسوان




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