ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح من رومانيا اليوم

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل 7 سفن، بينما غادرته 12 سفينة أخرى، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

كما استقبلت ميناء دمياط أيضا السفينة "WADI ALARAB"، والتى ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن قمح لصالح القطاع العام، يأتى ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15934 طنا تشمل : 2056 طن أسمنت معبأ و6004 أطنان يوريا و941 طن ملح معبأ و6783 طن رمل و150 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29633 طنا تشمل: 6260 طن قمح و9126 طن خردة و1117 طن خشب زان و3700 طن مولاس و3850 طن زيت طعام و4372 طن حديد و1208 طن كسب عباد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1016 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 26 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2686 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139368 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 309813 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا 5 قطارات بضائع بحمولة إجمالية بلغت 6271 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى وشبرا، إضافة إلى قطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5521 شاحنة.