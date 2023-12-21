اليوم السابع
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منتدى التعاون العربى الروسى يرفض حلا عسكريا فى ليبيا

الخميس، 21 ديسمبر 2023 06:00 ص
منتدى التعاون العربى الروسى يرفض حلا عسكريا فى ليبيا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات

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أعلنت روسيا والدول العربية عن رفضها للحل العسكرى فى ليبيا وأعربت عن دعمها لوحدة وسيادة ليبيا، داعية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد بأسرع ما يمكن.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي في مراكش بالمغرب، الأربعاء، أن روسيا والدول العربية أكدت تمسكها بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجى فى شؤون البلاد.

ورفضت روسيا والدول العربية كذلك الحل العسكري في ليبيا وأعربت عن تأييدها للمصالحة الوطنية الشاملة برعاية المجلس الرئاسي الليبي.

ودعت روسيا والدول العربية إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا بأسرع ما يمكن.

كما دعا المشاركون في المنتدى إلى سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأشادوا بجهود لجنة "5+5" لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، ودعوا لتوحيد الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية بإدارة سلطة تنفيذية واحدة.







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