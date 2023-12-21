اليوم السابع
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مصرع 12 شخصا بحادث فى منجم للفحم شمال شرقى الصين

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:26 ص
مصرع 12 شخصا بحادث فى منجم للفحم شمال شرقى الصين منجم فحم - أرشيفية
وكالات

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لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حادث وقع في منجم للفحم بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

وبحسب موقع روسيا اليوم، "لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون نقلوا إلى المستشفى".

ووقع الحادث في الساعة 15:50 أمس الأربعاء في منجم للفحم بمنطقة جيسي.

 







منجم فحم

الصين

مقاطعة هيلونغجيانغ

منطقة جيسي




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