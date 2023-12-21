مصرع 12 شخصا بحادث فى منجم للفحم شمال شرقى الصين

وكالات

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حادث وقع في منجم للفحم بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

وبحسب موقع روسيا اليوم، "لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون نقلوا إلى المستشفى".

ووقع الحادث في الساعة 15:50 أمس الأربعاء في منجم للفحم بمنطقة جيسي.