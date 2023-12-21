مصرع شخصين خلال اعتراض إسبانيا 7 قوارب تحمل 354 مهاجرا بالقرب من جزر الكنارى

فاطمة شوقى

اعترضت الطوارئ الإسبانية 7 قوارب تحمل 354 مهاجرا بالقرب من جزر الكنارى، وأعلنت أن اثنين من المهاجرين لقيا مصرعهما وتم إرسال العديد منهم إلى المستشفى.

وأفاد مكتب مركز التنسيق لحالات الطوارئ وأمن جزر الكناري أن خدمات الإنقاذ في جزر الكناري اعترضت في الليلة الماضية 4 سفن على متنها 200 مهاجر، تم نقل 52 منهم إلى جزيرة جران كناريا، ونقل واحد إلى المستشفى، ونقل الـ 148 شخصا الباقون إلى جزيرة لانزاروت، اثنان منهم - إلى المستشفى.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في منتصف نوفمبر الماضي إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى البلاد منذ بداية العام الجاري بلغ 46862 شخصا أي أكثر بنسبة 62% مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت أن 32436 مهاجرا وصلوا إلى جزر الكناري وحدها، مما يتجاوز مؤشرات العام الماضي بنسبة 118%.

وبدأت موجة الهجرة الجديدة صباح أمس. وخلال الليل، أنقذ العديد من أفراد الإنقاذ البحري 248 مهاجرًا كانوا يسافرون على متن خمس مراكب غير مستقرة وقاموا بإنزالهم في موانئ لانزاروت وغران كناريا.

وتولت سفينتا جواردامار كاليوب وأورانيا، اللتان ظهرتا لأول مرة في إنقاذ المهاجرين منذ بدء تشغيلهما في بداية الشهر، وسفينة سلفامار ألنير، مسؤولية مساعدة 200 شخص كانوا يسافرون على متن أربع صنادل في المياه بالقرب من جزيرة لانزاروت. وتم نقل أحدهم إلى جران كناريا. علاوة على ذلك، وبعد وصول هؤلاء الأشخاص إلى الأرصفة المقابلة، تأكدت وفاة اثنين من المهاجرين.

وبحسب ما أفاد سالفامنتو ومركز تنسيق الطوارئ والأمن في 112 من جزر الكناري، أنقذ حارس البحر كاليوب قاربا على متنه 45 شخصا، بينما ساعد أورانيا قاربا على متنه 56 مهاجرا وحارس البحر آل ناير، بقارب آخر على متنه 47 راكبا.

كما أنقذوا زورقًا كان يستقله 52 شخصًا، وتم نقله إلى رصيف أرجوينجين في موجان (جران كناريا)، وتم نقل جميع المهاجرين، بعد إنقاذهم، إلى رصيفي أريسيفي وأرجينجوين، حيث تم إنزالهم وتلقي العلاج من قبل الجهاز الصحي بالمنطقة، الذي أكد وفاة مهاجرين اثنين، فيما تم إجلاء آخر إلى المستشفى.