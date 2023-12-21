مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يلتقى عددا من أهالى دير درنكة بأسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

احتسى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، و"شون جونز" مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" الشاى مع أهالى قرية دير درنكة وشهدا تشغيل وصلات الصرف الصحى المنزلية، وسط استقبال كبير من الأهالى بالزغاريد وهتافات "تحيا.. مصر".

وعبر الأهالى عن سعادتهم بتشغيل الوصلات المنزلية التى يجرى تنفيذها ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحى بدرنكة الذى يجرى تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجاء ذلك خلال زيارته للمحافظة لتفقد وتشغيل بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمولها الوكالة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية، ولورا جونزالز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة، والمهندس على عبدالرحمن الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بسوهاج، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ، وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وأحمد ثابت نائب رئيس المركز، والمهندس أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والأب بيشوى ممثل ايبارشية الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط، والأب متياؤس ممثل لايبارشية الأقباط الكاثوليك بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والعشرات من أهالى قرية درنكة ودير درنكة وبعض أطفال القرية وشباب الكشافة وبعض الجمعيات الأهلية بالقرية.

وتفقد المحافظ، ومدير الوكالة الأمريكية بعض منازل قرية دير درنكة وشاهدا بدء تشغيل الوصلات المنزلية بالقرية وسط سعادة كبيرة من الأهالى الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالزغاريد مرددين هتافات "تحيا مصر" واستمع المحافظ ومدير الوكالة إلى شرح من رئيس شركة المياه لمراحل المشروع التى تتضمن توصيل 3 آلاف وصلة منزلية بالقرية ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحى بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة وفى إطار مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA.

واستمع المحافظ ومدير الوكالة إلى رأى أهالى القرية فى المشروع وأهميته مؤكدًا حرص القيادة السياسية على سرعة انجاز مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالقرى والنجوع وتغطية القرى بشبكات ومحطات الصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى جو من السعادة، وأثناء جولتهما التفقدية بقرية دير درنكة - لبى المحافظ ومدير الوكالة الأمريكية دعوة أحد أهالى القرية "عم حسن" لتناول كوب من الشاى تعبيرًا عن سعادته وأهالى القرية لتوصيل خدمات الصرف الصحى والوصلات المنزلية لجميع منازل القرية والقرى المجاورة بالمركز، مشيدين بالخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية الصعيد.

وأشاد محافظ أسيوط، بالمشروعات التى نفذتها الوكالة فى قطاع الصرف الصحى بالمحافظة موجهًا الشكر لمسئولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولقيادات الشركة ولكافة العاملين بالمشروع، مشيرًا إلى جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات ومواقع العمل وتذليل العقبات أمام التنفيذ مؤكدًا على أهمية مشروع تجميع مياه الصرف الصحى بقرى "درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة" والذى تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لــ 11 ألف نسمة فضلاً عن مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هى (محطة دير درنكة الفرعية - محطة رفع دير درنكة المدمجة - محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولى شبكات انحدار و9 كيلو متر طولى خطوط الطرد و3 آلاف وصلة منزلية، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لهذه المشروعات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة وتزامنًا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمام الدولة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.

وعبر مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن سعادته بتشغيل مشروع صرف صحى قرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة، مشيدًا بالاستقبال الكبير من الأهالى وسعادتهم بتشغيل المشروع الذى يعبر عن تلبيته لاحتياجات المواطنين بقرى المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة واستكمالًا لدور الحكومة فى النهوض بالريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.