مدير "البحوث الاجتماعية والجنائية": تأثير أغانى المهرجانات على الشباب أقل بكثير من الدراما

كتب أحمد إسماعيل

قالت الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن تأثير أغاني المهرجانات على الشباب أقل بكثير من الدراما.

وأوضح الدكتورة هالة رمضان في حوارها مع " اليوم السابع "، حول تأثير السينما والدراما وأغانى المهرجانات على الشباب" وهل ساعدت فى بإفساد الذوق العام ونشر البلطجة والعنف؟

بأن أغانى المهرجانات تتواجد فى منطقة مختلفة تماما عن الدراما والسينما ولا يجوز الجمع بينهم حيث أن تأثير المهرجانات لفترة مؤقته، لكن منصات المشاهدة كالدراما تأثيرها أكبر بكثير من المهرجانات.

وبالنسبة للدراما قالت الدكتورة هالة رمضان إن المركز لديه قسم استطلاعات للرأى وهناك أستاذة إعلام اجروا أبحاث كثيرة والذين يقومون بتحليل دراما رمضان كل عام بشكل علمى مضيفة بأن تاثير الدراما فى أغلب الاحيان تأثير إيجابى وعلى سبيل المثال الأثر الذى تركه مسلسل "تحت الوصاية" والذى من المقرر أن ينتج عنه تعديل تشريعى مرتقب، مضيفة بأن نتائج تحليل الدراما تؤكد دائما أن الدراما لها تأثير قوى جدا على المجتمع، بخلاف وسائل أخرى.

ويهدف المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى؛ وذلك بغرض وضع الاسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة، والمساهمة فى عملية صنع هذه السياسات على أساس علمى سليم.

وللمركز فى سبيل تحقيق أهدافه العديد من الطرق ومنها إجراء البحوث والدراسات والاشراف عليها، وتنظيم الدورات التدريبية، ونشر البحوث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية الأخرى، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الاجتماعية والجنائية.