محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الخارجية البريطانى.. اعرف التفاصيل

العريش - محمد حسين

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطانى، أثناء وصوله إلى مطار العريش الدولي علي متن طائرة قادمة من القاهرة.

وأكد المحافظ على الجهود المصرية فى استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن المساعدات تصل إلى شمال سيناء عبر 3 مسارات، وهى الطريق البرى وميناء العريش البحرى ومطار العريش الدولى.

وأضاف المحافظ، أنه يتم تخزين المساعدات التى تصل إلى المحافظة فى مخازن مؤمنة في مدينة العريش، تمهيدا لنقلها إلي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

بدوره، ثمن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الجهود المصرية فى استقبال وإرسال المساعدات لغزة والتخفيف عن سكان القطاع، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية إلى القطاع.