اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 21 ديسمبر 2023 07:34 م
محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى.. اعرف التفاصيل المحافظ يستقبل رئيس مجلس الشيوخ
العريش- محمد حسين

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استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إغناسيو لا روسا رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، والوفد المرافق له خلال وصوله إلي محافظة شمال سيناء على متن طائرة حطت فى مطار العريش الدولى.
 
وثمن المحافظ الدور الإيجابي الذي قامت به إيطاليا ودعم المجموعة الغربية للتصويت في الأمم المتحدة، مشيرا إلي أننا نبذل جهود كبيرة في إنهاء الأحداث التي تشهدها غزة.
 
ووجه المحافظ الشكر لإيطاليا علي إيفاد سفينة تعمل كمستشفي عائم في ميناء العريش البحري لعلاج الجرحي الفلسطينيين.
 
وقال رئيس مجلس الشيوخ الايطالى، إن السفينة الإيطالية في ميناء العريش البحري عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 16 سرير و8 أسرة استقبال وتضم غرفتي عمليات وأشعة مقطعية بطاقة 12 شريحة وأشعة عادية وسونار.
 
وأضاف أنه يوجد بالمستشفي 15 طبيبًا إيطاليا في تخصصات الجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال والتخدير والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر والباطنة والاسنان والعظام، بجانب وجود طائرتين هيليكوبتر مجهزتين للإخلاء الطبى.
 
المحافظ يستقبل رئيس مجلس الشيوخ (1)
محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى

 

المحافظ يستقبل رئيس مجلس الشيوخ (2)
المحافظ يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى

 

المحافظ يستقبل رئيس مجلس الشيوخ (3)
المحافظ ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالى

 







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