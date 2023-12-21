محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الجزائرى.. اعرف التفاصيل

العريش - محمد حسين

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، عبد العزيز بن علي الشريف سفير دولة الجزائر في مصر، في مطار العريش الدولى.

وأشار المحافظ إلي العلاقات المصرية الجزائرية التاريخية الممتدة، مثمنا الدور الذي تقوم به الجزائر في تقديم المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة. واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية في إستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين في مختلف المستشفيات المصرية.

كما استعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر لاستقبال وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاغاثية إلي قطاع غزة.

وقال السفير الجزائري، إنه سيتم نقل 4 مصابين فلسطينيين للعلاج في المستشفيات الجزائرية بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والجزائرية علي متن طائرة جزائرية من مطار العريش الدولي، لافتاً إلي التنسيق لاستقبال 450 جريحا فلسطينيا معظمهم من الأطفال بتوجيهات من الرئيس الجزائري.

حضر اللقاء الدكتور الدكتور محمود غزال ،ممثل وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لطفي غيث مدير العمليات في الهلال الأحمر المصري .