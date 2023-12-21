اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 10:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الجزائرى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:09 م
محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الجزائرى.. اعرف التفاصيل المحافظ يستقبل السفير الجزائرى
العريش - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عبد العزيز بن علي الشريف سفير دولة الجزائر في مصر، في مطار العريش الدولى.
 
وأشار المحافظ إلي العلاقات المصرية الجزائرية التاريخية الممتدة، مثمنا الدور الذي تقوم به الجزائر في تقديم المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة. واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية في إستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين في مختلف المستشفيات المصرية.
 
كما استعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر لاستقبال وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاغاثية إلي قطاع غزة.
 
وقال السفير الجزائري، إنه سيتم نقل 4 مصابين فلسطينيين للعلاج في المستشفيات الجزائرية بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والجزائرية علي متن طائرة جزائرية من مطار العريش الدولي، لافتاً إلي التنسيق لاستقبال 450 جريحا فلسطينيا معظمهم من الأطفال بتوجيهات من الرئيس الجزائري.
 
حضر اللقاء الدكتور الدكتور محمود غزال ،ممثل وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لطفي غيث مدير العمليات في الهلال الأحمر المصري .
 
 
المحافظ يستقبل السفير الجزائرى (1)
المحافظ يستقبل السفير الجزائرى (1)

المحافظ يستقبل السفير الجزائرى (2)
المحافظ يستقبل السفير الجزائرى (2)

المحافظ يستقبل السفير الجزائرى (3)
المحافظ يستقبل السفير الجزائرى (3)

 







شمال سيناء

العريش

الجزائر

الهلال الاحمر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة