محافظ دمياط تناقش خطة توفير السولار بمحطات تموين السفن

دمياط - هيثم مراد

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف توافر السولار بمحطات تموين السفن، وكذلك الحصص التى يتم ضخها داخل هذه المحطات، وذلك فى اجتماعها اليوم الخميس، بالمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالمحافظة وبحضور ممثلا عن صيادين دمياط.

وتناول الاجتماع مناقشة محاور العمل بتلك المنظومة ومدى توافر السولار لتموين السفن، إضافة إلى بحث آلية ضبط تلك المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية، وسُبل وضع حلول لشكاوى الصيادين بما يساهم فى دفع عجلة العمل وزيادة الانتاجية، فضلا عن بحث رؤية العاملين بقطاع الصيد فى دمياط من أجل تطوير المنظومة والوصل إلى أفضل النتائج.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حرص المحافظة على وضع حلول مناسبة لكافة المشاكل التى تواجه هذا القطاع المهم الذى تشتهر به المحافظة، والتى تمتلك ثلثى أسطول الصيد المصرى، لافتة إلى أهمية وضع دراسات لتطوير منظومة العمل بما يتناسب مع كافة المعايير والمواصفات المنظمة لها.

وأصدرت محافظ دمياط، تعليمات مشددة بشأن التعامل بشكل فورى مع شكاوى الصيادين، وكذلك تكثيف الحملات لمتابعة محطات تموين السفن داخل المحافظة بشكل مستمر للتأكد من توافر السولار بالكميات اللازمة، والتزام أصحابها بالتعليمات المقررة بشأن توزيع الحصص والأسعار المعلن عنها.

وشددت محافظ دمياط، خلال اللقاء على تطوير آليات العمل بمنظومة تموين السفن بما يضمن تطوير العمل بها للوصول لأفضل النتائج بقطاع الصيد الذى يعد أحد المحاور الاقتصادية الهامة داخل المحافظة.