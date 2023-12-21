محافظ المنوفية يستعرض مستجدات عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 ، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو المشروعات وفق البرنامج الزمنى المقرر ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والعميد مهندس نهاد عويضة بقطاع المشروعات بشركة الإنتاج الحربي، المهندس محمد نزيه استشارى عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة ، ممثلي شركات مدكور والمدار، المستشار الهندسى، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالديوان العام.

حيث استعرض محافظ المنوفية موقف عدد من مشروعات الخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ، ومنها سوق وموقف بركة السبع النموذجى، وموقف قويسنا الجديد ، وممشى شبين الكوم بمنطقة كوبرى القاصد، ومكتبة مصر العامة ، وشدد المحافظ على الشركات المنفذة ببذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة للمشروعات بالخطة الجديدة والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وضمان الإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن، موجهاً بضرورة عرض موقف الخطة الإستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمركزى أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتنمية وتطوير قرى الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا وتحقيق تنمية مستدامة ، حيث تم متابعة نسب التنفيذ بمشروعات الأسواق والمواقف النموذجية وشدد على تسريع وتيرة العمل للإنتهاء منها فى أقرب وقت وكذا أعمال توريدات قطاع الكهرباء بالمشروعات المنتهى تنفيذها، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الإستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.