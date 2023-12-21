محافظ الأقصر يستقبل وفدا من مقاطعة خنان الصينية لبحث التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ، وفد من مقاطعة خنان الصينية برئاسة وانج وينبونج نائب رئيس اللجنة المحلية التابعة للمؤتمر السياسى الاستشارى للشعب الصينى بعاصمة المقاطعة تشينجتشو، تعميقاً للعلاقات المصرية الصينية وسبل تعزيزها.

وبحث المحافظ خلال اللقاء سبل دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين المقاطعة الصينية ومحافظة الأقصر فى عدة مجالات، وأبرزها السياحة والصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى والتكنولوجيا، حيث أبدى رئيس الوفد الصيني إعجابه بالحضارة المصرية القديمة ومدينة الأقصر مهد الحضارات وأكد على حرصه على تعميق العلاقات الثنائية بين الجانبين مثمنا العلاقات الصينية المصرية الطيبة.

كما أثنى الوفد الصينى على حسن استقبال محافظة الأقصر وأبدى استعداده للتعاون الإيجابي، مؤكدين على أهمية هذه الزيارة وانها فى وقتها المثالي واصفا ايها بالفترة الذهبية للعلاقات بين الطرفين، ودعا لمزيد من الزيارات الرسمية لتبادل الخبرات المعرفية في كافة المجالات.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالوفد الصينى وأكد على حرصه تعميق العلاقة من خلال مجالات عدة منها إعادة تدوير المخلفات الصلبة والتحول الرقمي والتبادل الطلابي والتصنيع الزراعي والتنمية الصناعية والسياحية والتواصل بين المدينتين فى انشطة مختلفة، وذلك لما تتمتع به محافظة الأقصر من إمكانات واعدة من بينها تميز المحافظة بوجود مناطق صناعية مجهزة بكافة المرافق التي تجذب الاستثمارات، كما تتمتع المحافظة بوجود جميع وسائل النقل الجوي والنهرى والبرى والطرق المجهزة مما يسهل العملية الاستثمارية .

وأضاف محافظ الأقصر، إنه إيماناً من المحافظة على تعميق الصداقة تم افتتاح قسم للغة الصينية بكلية الألسن بجامعة الأقصر وذلك سعياً منا لزيادة التدفقات السياحية الصينية، وتم الإتفاق على أهمية ترجمة هذه الزيارة على أرض الواقع وذلك باقتراح إعداد مذكرة تفاهم لتفعيل أوجه التعاون التي تعود بالفائدة على الجانبين.