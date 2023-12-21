كيفية طلب عداد مؤقت لكشك.. اعرف الخطوات والمستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

عشرات الخدمات المتنوعة التى تقدمها المراكز التكنولوجية في مختلف الأحياء والمراكز والمدن، بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة، في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها وإنجازها فى أسرع وقت مع دقة الأداء، الأمر الذي يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة، وذلك في ظل منظومة التحول الرقمى التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، المستندات المطلوبة وإجراءات تقديم طلب عداد مؤقت لكشك والمعايير المؤهلة للحصول على الخدمة، نوضحها في السطور التالية:

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب للمركز التكنولوجي من خلال شاغل الكشك.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة آخر إيصال سداد رسوم ترخيص إشغال الطريق.

الإجراءات

-ملء طلب عام مقدم لرئيس الحي.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة يسدد رسم المعاينة.

-تسديد باقي الرسوم وتلقي الخدمة.