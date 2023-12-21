كلية التربية بنات أسيوط تفوز بالمركز الأول على مستوى جامعة الأزهر فى موسم 2023م

أسيوط -هيثم البدرى

فازت كلية التربية بنات أسيوط، بالمركز الأول على مستوى جامعة الأزهر في موسم 2023م في الحفل الختامي السنوي لمشروع سفراء الأزهر خلال الحفل الختامي السنوي مشروع سفراء الأزهر في موسم 2023م، وذلك تحت رعاية رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر الشريف"، ونائبه الدكتور محمد حسين المحرصاوى "رئيس جامعة الأزهر السابق".

ومن جهته، قدم الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى التهنئة لقيادات كلية التربية بنات بأسيوط؛ برئاسة الدكتور محمد عطاالله عميد الكلية السابق، والدكتورة سلوى عبدالرحمن وكيلة الكلية لشئون التعليم، والدكتورة دعاء سعد وكيل الكلية للدراسات العليا لحصول الكلية على المركز الأول.

وجاء فوز الكلية بالمركز الأول والصدارة نتيجة لجهود الكلية المتواصلة، والتزامها بدعم الأنشطة التي يقـدمها مشروع سفراء الأزهـر، والتي أسهمت فى تنمية مهارات الطالبات وقدراتهن في مختلف المجالات.

كما وجه الشكر للدكتورة هند على قطب "مسؤول مشروع سفراء الأزهر بالكلية، وزينب أحمد محمد مكرم "مدير رعاية الشباب بالكلية"؛ لجهودهما الكبيرة في تحقيق هذا الإنجازات المشرفة للكلية.