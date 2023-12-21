قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية مساء غد

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع الخدمة عن مناطق (العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان، متفرعات شارع الجمهورية - طريق 11)، وذلك لمدة 8 ساعات، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 2023/12/22 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/12/23.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى حدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحي قطر 700مم بشارع طراد النيل بالحوامدية خلف المركز الطبى، الأمر الذى يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار 400مم و280مم، وذلك لإصلاح هبوط الصرف الصحي.