فصل التيار الكهربائى غدا عن عدة مناطق بمدينة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت هندسة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة كفر الشيخ، غدا الجمعة، الموافق 22 ديسمبر 2023م، من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء شرق كفر الشيخ.

وأوضحت هندسة كهرباء كفر الشيخ، في بيان لها، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «التربية والتعليم، منطقة المزلقان، مستشفى العبور، ومستشفى الصدر، مستشفى الجلدية، مستشفى الحميات، محطة الغاز، السنترال ، محطة الرصف، وعدد من المواقع»، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وتهيب هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.