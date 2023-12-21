فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة فتاة مكبلة فى 6 أكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة فتاة عثر عليها مكبلة فى أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة المعنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

ورد بلاغ للأجهزة المختصة، يفيد العثور على جثة فتاة بمدينة 6 أكتوبر، بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، تم العثور على جثة فتاة مكبلة بحبل، وبها آثار اعتداء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.