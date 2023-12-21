غلق مغسلة سيارات وفرن دوكو بالجيزة بعد شكوى مواطنين من الإزعاج

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى عدد من المواطنين بشارع فتح الباب المتفرع من الثلاثيني بحي العمرانية، بشأن وجود مغسلة سيارات وفرن دوكو متعدين على الطريق العام وغير ملتزمين بمواعيد الغلق ويحدثا ضوضاء على مدار اليوم.

وفور تلقى الشكوى، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية وشرطة المرافق بسرعة التعامل مع الشكوي الواردة، حيث تم غلق وتشميع عدد 2 محل فرن دوكو ومغسلة سيارات محل الشكوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات والمتابعة الدورية لمنع تكرر المخالفات، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.