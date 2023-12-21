"علا" بطلة أفريقيا فى تنس الطاولة لذوى الهمم: ذهبية أفريقيا بداية فقط

دمياط - هيثم مراد

أقيمت بطولة الجمهورية لتنس الطاولة البارالمبية في محافظة دمياط بالصالة المغطاة برأس البر، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام، تنافس خلالها 118 لاعب و 63 لاعبة إضافة إلي مشاركة 44 ناشئ.

والتقي "اليوم السابع" اللاعبة "علا محمود" صاحبة الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا الأخيرة، لتبدأ حديثها قائلة: " لعبة تنس الطاولة البارالمبية ليست لعبة سهلة، هي نحتاج إلي صبر ومثابرة، عليك تعلم كل شئ قبل الدخول الي الملعب حينها يمكنك تحقيق إنجاز".

استمرت بطلة مصر في الحدث قائلة: " إن حصد البطولات ليس بالأمر السهل، عناء شديد عليك التعامل معه خلال التدريبات من أجل لحظة التتويج، عندما اختارت اللعب تنس الطاولة كنت أعلم مدي صعوبتها لكنني أردت استكمال التحدي".

وأضافت قائلة: "عند ذهابي التمرين أقوم بعمل شاق، صعوبة التنقل أمرا ليس سهلا لكنه لم يكن عائقا بل كان حافز لي" وتابعت قائلة: " بطولة إفريقيا في نسختها الاخيرة كانت قوية جدا حسم ذهبية تلك البطولة تطلب تركيز شديد وتعب أكبر أثناء التدريبات، كنا نحلم يوميا برفع علم مصر على منصة التتويج هذا كان طموح وتم تحقيقه، الآن تركيزي انتقل إلي ذهبية الأولمبياد".

استمرت اللاعبة علا محمود صاحبة ذهبية إفريقيا في تنس الطاولة البارالمبية في الحديث قائلة: " سعيدة أنني أشارك في بكلة الجمهورية كأحد النماذج الملهمة، أقوم بمتابعة الناشئين أوجه لهم الدعم اللازم، التعاون هو عنوان تلك البطولة هذا أمر ضروري من أجل تقديم مزيد من الأبطال".

اختتمت بطلة مص حديثها قائلة: "علينا جميعا أن نخرج للحياة، نصنع بأنفسنا انجازنا الخاص، دعم الدولة علامة فارقة لذوى الهمم، علينا استغلال هذا، نحن الآن مطالبون ببذل المزيد من الجهد لإثبات الذات وان ذوى الهمم كانوا على قدر الثقة".



اللاعبة علا محمود



بطلة إفريقيا في تنس الطاولة البارالمبية