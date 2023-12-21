اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 10:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:26 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول إلى البلدة، أو إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى في مدينة الخليل

 

 







المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

باحات المسجد الأقصى

شرطه الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة