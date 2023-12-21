اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 10:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس المنوفية الآن.. برودة فى الجو وغيوم بالسماء "صور"

الخميس، 21 ديسمبر 2023 10:00 ص
طقس المنوفية الآن.. برودة فى الجو وغيوم بالسماء "صور" طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد اليوم محافظة المنوفية، طقس غير مستقر على معظم أنحاء المحافظة، حيث يشهد الطقس غيوم فى السماءوبروده فى الجو.
 
تتوقع  هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).
 
وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ( 2.5:2 متر)، والبحر الأحمر خفيف وارتفاع الموج (1:0.5 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.
 
 
الطقس
الطقس

حالة الطقس بالمنوفية
حالة الطقس بالمنوفية

طقس المنوفية
طقس المنوفية
 

 







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حالة الطقس

طقس المنوفية

المنوفية

اخبار المنوفية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة