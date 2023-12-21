طرح 25 ألف فدان للاستثمار الزراعى فى طور سيناء.. تفاصيل

جنوب سيناء - فايزة مرسال

دعا الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء المستثمرين الزراعيين على مستوى مصر للاستثمار الزراعى فى طور سيناء، مشيرا إلى أنها أرض خصبة وبها مياه جوفية عذبة.

وأضاف شطا أن هناك 25 ألف فدان مطروحة للاستثمار الزراعى من الريف المصرى بطور سيناء تتوفر فيها المياه الجوفية والارض الخصبة التى تصلح لكل انواع الزراعات والمحاصيل، مؤكدًا أن طور سيناء تتميز بالمناخ الفريد الذى يصلح لزراعة نخيل المجدول والمانجو والزيتون والخضراوات.

جاء ذلك خلال القافلة الزراعية التى نظمتها نقابة الزراعيين بحضور الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر حيث عقدت النقابة اجتماع الجمعية العمومية لها لاول مرة فى جنوب سيناء.

وأهدت نقابة الزراعيين مزارعى جنوب سيناء مبيدات ومخصبات بمبلغ 200 ألف جنيه وشهدت اعضاء نقابة الزراعيين رش المزارع فى منطقة سهل القاع.

واكد الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين على مزارع طور سيناء تتميز بتنوع الإنتاج والتنمية المستدامة والمياه الجوفية العذبة والتى يسعى المزارعين على ترشيد الاستهلاك بها باستخدام نظام الرى الحديث بالتنقيط مشيرا إلى أن مزارع طور سيناء وفرت الخضراوات والفاكهة الطازجة التى كانت محرومه منها جنوب سيناء لكل المواطنين وكذلك المدن السياحية.

واضافت نجلاء ادور مستثمرة زراعية بطور سيناء انها حققت الاكتفاء الذاتى فى مزرعتها بالتنوع فى الزراعة مشيرة إلى أن ارض جنوب سيناء خصبة والطقس مناسب لزراعة المحاصيل الزراعية.

كما توجه نقيب الزراعيين والوفد المرافق له إلى مقر نقابة الزراعيين بالمحافظة، حيث رحب به المهندس سامى العقبى نقيب الزراعيين بالمحافظة وتم مناقشة خطة العمل بالنقابة وما تم تحقيقه من إنجازات ومناقشة بعض الأمور التى تتعلق بالمهندسين والمزارعين وسبل تطوير العمل بالنقابة.