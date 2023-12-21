اليوم السابع
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ضبط 25 بندقية آلية وخرطوش فى حملات أمنية بـ3 محافظات

الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:34 م
ضبط 25 بندقية آلية وخرطوش فى حملات أمنية بـ3 محافظات حمله امنيه - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (47) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (12 بندقية آلية- 13 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 36 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (47 متهم لـ 41 منهم معلومات جنائية".
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2,500 كيلو جرام لمخدر الشابو- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو) بحوزة (23 متهم لـ 19 منهم معلومات جنائية).
وتمكنت الجهود من ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو- كيلو جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (7 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).
 
وأثمرت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو 8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 6 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية.
 






اسلحة خرطوش

قطاع الأمن العام

المواد المخدرة

الاتجار فى المواد المخدرة




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