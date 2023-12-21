ضبط وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع نادى الصيد فى الدقى

كتبت - مرام محمد

واصل حى الدقي حملاته لرصد وإزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التصدى بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

ورصد الحي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، صباح اليوم الخميس، أعمال بناء مخالف بمخالفة الرسومات الهندسية للعقار رقم 26 شارع نادي الصيد بهدف زيادة المساحة المقررة لغرف الخدمات، وعليه تم تحرير محضر وإزالة الأعمال المخالفة فور اكتشفها لتحقيق الردع العام.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.