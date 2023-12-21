ضبط لصوص الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقه جهاز "لاب توب" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الزجاج " بإستخدام حجر، وتم بإرشاده ضبط الجهاز المستولى عليه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة هاتف محمول من موظف بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - تم ضبطها" بدائرة قسم شرطة الوايلى.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.