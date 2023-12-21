اليوم السابع
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ضبط لصوص الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب بالقاهرة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 01:27 م
ضبط لصوص الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب بالقاهرة سرقة هاتف
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقه جهاز "لاب توب" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
 
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الزجاج " بإستخدام حجر، وتم بإرشاده ضبط الجهاز المستولى عليه.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة هاتف محمول من موظف بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - تم ضبطها" بدائرة قسم شرطة الوايلى.
 
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.
 






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