ضبط لصوص الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقه جهاز "لاب توب" من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر الزجاج " بإستخدام حجر، وتم بإرشاده ضبط الجهاز المستولى عليه.
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة هاتف محمول من موظف بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - تم ضبطها" بدائرة قسم شرطة الوايلى.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.
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