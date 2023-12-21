صيادلة القاهرة: اليوم آخر أيام استقبال مشروع العلاج للأعضاء بمقر الفرعية

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة العاصمة، عضو مجلس الشيوخ، أن اليوم الخميس، هو أخر أيام استقبال مشروع العلاج للأعضاء بمقر الفرعية، مشيرة إلى أنه حال طلب الصيدلى طباعة الكارنية العام بعد اليوم الخميس، فأن ذلك يتطلب سداد رسوم اشتراك النقابة لعام 2024.

وكان قد تم اتخاذ حزمة من القرارات تزامنا مع بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج، هى:

1 -تخفيض قيمة الاشتراك للاعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الاصلى لسن السبعين اولا.

2-احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

3-السماح باشتراك الابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.

4-الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.

5- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

6-استمرار اعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.

7- تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عاماً إلى 500 جنيه فقط.