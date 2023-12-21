اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:04 م
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صحة الدقهلية تعقد اجتماعا لبحث آلية التعامل مع هيئة الشراء الموحد

الخميس، 21 ديسمبر 2023 08:39 م
صحة الدقهلية تعقد اجتماعا لبحث آلية التعامل مع هيئة الشراء الموحد جانب من الاجتماع
الدقهلية - محمدالحبشي

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عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعاً اليوم، لبحث آلية التعامل مع هيئة الشراء الموحد فيما يتعلق بالأجهزة الطبية بالمستشفيات والإدارات الصحية.
 
بحث الاجتماع أهم المعوقات وسبل حلها، لتأمين احتياجات المنشآت الصحية التابعة، بحضور رضا محمد السعيد رئيس قسم الأجهزة الطبية ورؤساء أقسام الصيانة للأجهزة الطبية بالمستشفيات والإدارات.
 
وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء فى أسرع وقت ممكن من صيانة الأجهزة المعطلة، والتعاقد على الأجهزة الجديدة غير المتعاقد عليها.
 
 
يأتى ذلك فى إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على تنفيذ خطة تأمين احتياجات الجهات من الأجهزة والمستلزمات الطبية.
 
اجتماع صحة الدقهلية
اجتماع صحة الدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

مناقشة اجتماع بحث التعاون مع هيئة الشراء الموحد
مناقشة اجتماع بحث التعاون مع هيئة الشراء الموحد
 
 
 






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