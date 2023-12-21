شمال سيناء تعلن شروط التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2024

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء شروط التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية للعام الجارى 2024.

تشمل المسابقة بالنسبة للأم الطبيعية - أم كافلة - الأم من ذوى الإعاقة ( سمعية . بصرية - حركية ( وأم لابن من ذوى الإعاقة حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية ( دكتوراه - ماجستير ) - والأم الحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي داخل قرى حياة كريمة.

يتم التقدم ببحث قصصي يوضح قصة عطاء الأم ، و السن لا يقل عن ( 50 سنة ) للام في 2023/12/31م، والإلمام بالقراءة والكتابة علي الأقل، و ألا يزيد عدد الأبناء عن خمسة أبناء، وجميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي أو الفرق النهائية بالكليات أو أبن حاصل علي مؤهل متوسط ومتميز في أحدي المهن ويستثني الابن المعاق ذهنيا غير قابل للتعليم.

المعايير المرجحة لاختيار الأم هى تقدير أهمية التعليم للأبناء تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي للأم العاملة - مرض الزوج - الأرملة - المطلقة، و الأم الأمية التي استطاعت ان تتعلم مع أبنائها وحصلت علي مؤهل وتعلمت تشجيع الأبناء علي العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد علي التعيينات الحكومية، و المشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، ودمج احد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة للام الكافلة هي الأم لأسرة كافلة لأطفال من المحرومين من الرعاية في منزلها مع أطفالها الشرعيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج ( الآنسة ) أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة وأن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة ، وتنطبق عليها نفس الشروط والمعايير الموضحة بالنسبة للأم المذكورة في

والمعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة هى فترة الرعاية الأطول للابن البديل أو ابن الزوج، و الأسرة الكافلة للابن البديل لديها أطفال شرعيين ، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب ابن الزوج، و تفضيل الأم الذي وصل الابن البديل أو الابن الزوج إلى درجة الأعلى في السلم التعليمي .

ويتم فتح تقدم الطلبات إلى الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية بجميع المراكز وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن حتى يوم الخميس الموافق 2024/1/18 ولن يلتفت إلي القصص التي ترد بعد هذا التاريخ، ويتضمن البحث العنوان بالتفصيل - رقم التليفون - الحالة المهنية والاجتماعية والتعليمية - جهة وتاريخ الميلاد، وبحث قصصي يظهر ظروف الأم تفصيلا مكتوبا علي الحاسب الآلى ويوضح فيه، و قيد عائلي للأسرة (هام جدا) وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء. جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة والمتمثلة في صورة من بطاقة الرقم القومي للمرشحة وجه وظهر في صفحة واحدة - صورة من مؤهل الأم أو صورة شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة - صور معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة - صور شهادات ميلاد الأبناء و صور بطاقات الرقم القومي لهم - صورة قسيمة الزواج - صورة شهادة وفاة الزوج للأرملة - صورة قسيمة الطلاق للمطلقة - صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوي الاحتياجات الخاصة - أو الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة - الشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، عدد 2 صورة شمسية للمرشحة حديثة ملونة.