وقال السفير الرحبي "يسرني أن أتقدم بالتهنئة والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنين له الصحة والسلامة والعمر المديد، وتتحقق على يديه طموحات الشعب المصري الشقيق، لمزيد من الإنجازات والتي بدأها الرئيس السيسي منذ أن تولى المسؤولية في مصر، وهي ماثلة اليوم أمام الجميع، والتي نعدها نحن أبناء عُمان إضافة لنا جميعاً نفتخر ونعتز بها".

وأعرب السفير الرحبي عن تطلعه نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين، عُمان ومصر، مزيداً من التطور والنماء في ظل قيادتي البلدين الشقيقين السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسي.