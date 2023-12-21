اليوم السابع
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الخميس، 21 ديسمبر 2023 05:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير الكويت يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة انتخابه

الخميس، 21 ديسمبر 2023 03:54 م
سفير الكويت يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة انتخابه السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة

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تقدم السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة بخالص التهانى إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر.
 
 
وأشار السفير الغانم إلي الثقة الكبيرة التى أولاها المصريون لقيادته الرشيدة التى حققت لمصر الأمن والاستقرار ووضعتها على مسار التنمية والنهوض، مشيرا للمكانة العالية التى يحظى بها الرئيس فى قلوب أبناء الكويت.
 
 
وأكد الغانم تطلعه إلى مزيد من النمو والتعاون فى العلاقات الأخوية الوثيقة والممتدة بين البلدين الشقيقين والتى تعد نموذجا للعلاقات بين الأشقاء وإلى السعى المشترك نحو تعزيزها بما يتناسب مع طموحات قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين متمنيا للرئيس عبد الفتاح السيسى موفور الصحة والعافية وللشعب المصرى المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان.






الرئيس عبد الفتاح السيسى

الكويت

سفير الكويت فى مصر

الرئيس السيسى




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