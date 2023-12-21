رياضة كفر الشيخ تنظم برنامج تنشيط الرياضة بالمدارس وإطلاق "ألف بنت.. ألف حلم"

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الكابتن محمود البنا الحكم الدولى حكم كرة القدم، قبيل حضوره برنامج تنشيط ممارسة الرياضة بالمدارس، البرنامج تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أقيمت فاعليات برنامج تنشيط الرياضة بالمدارس الابتدائية والإعدادية بمدرسة السعيدية الإعدادية بنات القديمة، وبدأت بندوة تعريفية عن مجال تحكيم كرة القدم، واقتحام الفتيات للعبة كرة القدم ومجال التحكيم، قدمها الكابتن محمود البنا وحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة و الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وأمل محمد طه، مدير مدرسة السعيدية و فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.

كما قدمت طالبات المدرسة عرض رياضي وشاركن في تقديم فاعليات رياضية متنوعة أبرزت مواهبهن وذلك بإشراف الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية و الدكتور سامح منصور مدير إدارة المشروعات، وأعلن وكيل المديرية للرياضة، خلال الفعاليات عن إطلاق برنامج " ألف بنت ..ألف حلم " بمحافظة كفر الشيخ، البرنامج يهدف من خلال المتابعة الفنية للمدربين المعلمين، وتطبيق قواعد مدونة السلوك الخاصة بالمجلس الثقافي البريطاني، وأهمها أمن وسلامة الأطفال قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضى، بغض النظر عن النوع أو العرق او الإعاقة، وحمايتهم من الإساءات المختلفة.



تنشيط الرياضة بالمدارس



ممارسة الرياضة بالمدارس