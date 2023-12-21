رئيس مجلس السيادة السودانى: نسعى للقضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة

رامي محيى الدين

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان، وهناك حرص كبير على القضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

ووفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: "سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك، ولن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني ويجب وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة".

وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني: "سنقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني، لذلك سيقاتل الجيش لآخر جندي حتي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار.. ولن تسقط القوات المسلحة".