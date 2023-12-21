رئيس شركة العاصمة: إنشاء مركز يربط بين المستثمرين والمطورين والعملاء

كتب هانى الحوتى

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة حريصة على التعاون مع مجتمع الأعمال في مصر، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية إلى العاصمة الجديدة، مؤكداً أن الشركة تلتزم بتحقيق الأهداف المطلوبة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 لتسهيل جميع الإجراءات والعمل على تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب.

وجاء ذلك خلال لقاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات ب جمعية رجال الأعمال المصريين مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، لمناقشة واستعرض الفرص الاستثمارية ودور مجتمع الأعمال في المساهمة في تحقيق الخطط ومستهدفات الشركة لجذب المستثمرين والشركات العالمية.

وأَضاف "عباس"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يفتح آفاقاً جديدة ومتنوعة للاستثمار في كافة المجالات التي تتنوع ما بين السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية والتعليمية والطبية والصناعية، مشيراً أن العاصمة هي إحدى مدن الجيل الرابع ذاتية التمويل وأنها ليست مجرد مشروع سكني، وإنما مشروع وطني يحقق رؤية استراتيجية للتنمية والاستدامة".

ونوّه المهندس عباس أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD قد افتتحت مركزاً لخدمة العملاء متطور يربط بين المستثمرين والمطورين والعملاء، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسهيل التواصل بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة، وأن يكون حلقة الوصل بين المطورين والعملاء وبين مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات بطريقة مباشرة.

وأشار المهندس عباس إلى دور العاصمة الإدارية في دعم التعليم والرياضة في مصر من خلال إنشاء شركة WMC بالتعاون مع مدرسة Wycombe Abbey ، إلى جانب إطلاق مبادرة 100 حلم لتوفير المنح الدراسية لطلبة الصعيد في الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية ورعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم لدعم المنتخب القومي والمنتخب الأوليمبي في مشوارهم الكروي.

وأشاد رئيس العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالدور الكبير التي تقوم به لجنة التطوير العقاري والمقاولات من خلال جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم المشروعات القومية التي تساهم في دفع وتطوير عجلة الاقتصاد القومي المصري.