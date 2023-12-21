رئيس جامعة دمياط يكشف تفاصيل إنشاء أول مركز لمواجهة تحديات صناعة الألبان

دمياط معتز الشربيني

أكد الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، أن الجامعة تركت بدورها المجتمعى كمركز العلوم وبيت خبرة وأنها تلبى رغبات المجتمع عامة والمجتمع الدمياطى خاصة من خلال طرح عدة أفكار ومشاريع ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية.

وأكد ربيع لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تسعى لإنشاء أول مركز لتحديات صناعة الألبان بمسمي" المعمل الوطنى للألبان" لتمويل من البحث العلمى بمبلغ 40 مليون جنيه وذلك لخدمة هذا المجال بمختلف القطاعات والمحافظات،

وأضاف رئيس جامعة دمياط أن هناك مشروع حيوى لخدمة دمياط وتم تشكيل لجنة لدراسة تحديات صناعة الأثاث باعتبارها اهم الصناعات فى دمياط وتجهيز مركز تكنولوجيا لتحديات صناعة الأثاث فى دمياط

وأشار رئيس جامعة دمياط، إلى أن الجامعة بصدد طرح اقتراح جائزة أفضل مؤسسة خضراء بمحافظة دمياط يمثلها 3 فائزين وذلك بهدف توسيع المساحات الخضراء وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية التى تدفع إلى التوسع فى المساحات الخضراء.