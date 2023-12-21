رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الملحقية الثقافية العمانية.. اعرف التفاصيل

الدقهلية - محمد الحبشي

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة ، اليوم الخميس، المستشار شهاب بن احمد السعدي، المستشار الثقافي بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، يرافقه الدكتور سعيد بن خميس الكعبي، رئيس هيئة حماية المستهلك سابقا، بحضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد أنور العدل، المشرف العام علي إدارة الوافدين، وذلك لبحث توقيع الأحرف الأولي لمذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وكلية قيد التأسيس في سلطنة عمان.

ورحّب رئيس جامعة المنصورة، بالوفد مؤكدا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و سلطنة عمان، وحرص جامعة المنصورة علي الاهتمام بالطلاب العمانيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم

وعبر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة، مؤكدين علي اعتزازهم بمكانه الجامعة العلمية والأكاديمية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم ،وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الاكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية و امكانية عقد بروتوكول تعاون مع كلية التربية بجامعة المنصورة في مرحلة البكالوريوس وكذلك تبادل الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و الاشراف المشترك مع جامعة المنصورة،وذلك لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة .